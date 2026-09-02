Захарова рассказала про реалистичные фейковые видео с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как министр иностранных дел Сергей Лавров однажды прислал ей дипфейк со своим участием.
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