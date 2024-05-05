Всем нужна Африка: Иран займется африканскими почвами

Иран готов поделиться своими технологиями ирригации и управления водными ресурсами для выращивания сельскохозяйственных культур с африканскими странами — с этой целью на втором Ирано-африканском саммите, в котором приняли участие 40 африканских стран, был учрежден Комитет по сотрудничеству в области сельского хозяйства.