Всем нужна Африка: Иран займется африканскими почвами

Иран готов поделиться своими технологиями ирригации и управления водными ресурсами для выращивания сельскохозяйственных культур с африканскими странами — с этой целью на втором Ирано-африканском саммите, в котором приняли участие 40 африканских стран, был учрежден Комитет по сотрудничеству в области сельского хозяйства.
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