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Царьград

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Американский адвокат украл у певицы Юлии Ахоньковой $224 тысячи

Американский адвокат украл у певицы Юлии Ахоньковой $224 тысячи

Американский адвокат Питер Фуллертон на протяжении почти 9 лет присваивал роялти певицы Юлии Ахоньковой, оставив себе $224 тысячи.

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