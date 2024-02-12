Бывшего депутата Верховной Рады обвинили в нанесении убытков Украине

Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Служба безопасности Украины (СБУ) предъявили обвинение экс-депутату Верховной Рады, его бизнес-партнеру и ряду их сообщников в нанесении убытков республике почти на один миллиард гривен.
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