Бывшего депутата Верховной Рады обвинили в нанесении убытков Украине

Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Служба безопасности Украины (СБУ) предъявили обвинение экс-депутату Верховной Рады, его бизнес-партнеру и ряду их сообщников в нанесении убытков республике почти на один миллиард гривен.