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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кросби набрал 3+1 с «Коламбусом», сделав 13-й хет-трик в регулярках НХЛ. У него 10+9 в 14 играх сезона

Кросби набрал 3+1 с «Коламбусом», сделав 13-й хет-трик в регулярках НХЛ. У него 10+9 в 14 играх сезона

Капитан «Питтсбурга» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Блю Джекетс» (5:3).  36-летний канадец делит 3-е место по числу игр с 3+ шайбами в регулярках среди действующих игроков с партнером по команде Евгением Малкиным.

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