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Царьград

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Архангелогородец завершил службу в армии и стал педагогом

Архангелогородец завершил службу в армии и стал педагогом

Уроженец Архангельска Максим Евгеньевич учился в Верхне-Устькулойской школе № 24. Именно там он освоил базовую программу и сформировал основные направления своих интересов.

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