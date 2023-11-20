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В Новосибирской области планируют построить более 150 социальных объектов за три года

В Новосибирской области планируют построить более 150 социальных объектов за три года

На строительство новых соцобъектов предусмотрено финансирование в размере 77 миллиардов рублейВ ближайшие три года в Новосибирской области могут появиться 156 новых социальных объекта, следует из информации пресс-службы регионального правительства.

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