В Новосибирской области планируют построить более 150 социальных объектов за три года

На строительство новых соцобъектов предусмотрено финансирование в размере 77 миллиардов рублейВ ближайшие три года в Новосибирской области могут появиться 156 новых социальных объекта, следует из информации пресс-службы регионального правительства.
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