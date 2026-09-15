В Архангельске представили концепцию благоустройства Мосеева острова

Маршрут свяжет остановку на Никольском проспекте с верфью традиционного деревянного судостроения.В Архангельске представили эскизный проект благоустройства территории на Мосеевом острове.
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