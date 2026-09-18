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Аргументы и Факты

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Диетолог Поляков сказал, кому опасно делать уколы для похудения

Диетолог Поляков сказал, кому опасно делать уколы для похудения

Уколы для похудения, которые есть как на отечественном, так и на зарубежных рынках, изначально разрабатывались для людей с сахарным диабетом, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.

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