ДИРЕКТИВА ДУГИНА: НЕОЖИДАННАЯ ПРАВДА ПРО "УКРАДЕННЫЕ" У РОССИИ МИЛЛИАРДЫ

ФОТО: MAKSIM KONSTANTINOV, IMAGEBROKER.NET/GLOBALLOOKPRESS. КОЛЛАЖ: ЦАРЬГРАД Одна из самых ходовых и широко обсуждаемых тем – кража Западом золотовалютных резервов России и, соответственно, вина за их размещение там либеральным блоком правительства.
ФОТО: MAKSIM KONSTANTINOV, IMAGEBROKER.NET/GLOBALLOOKPRESS. КОЛЛАЖ: ЦАРЬГРАД Одна из самых ходовых и широко обсуждаемых тем – кража Западом золотовалютных резервов России и, соответственно, вина за их размещение там либеральным блоком правительства.
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