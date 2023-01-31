Закон и Порядок

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ДИРЕКТИВА ДУГИНА: НЕОЖИДАННАЯ ПРАВДА ПРО "УКРАДЕННЫЕ" У РОССИИ МИЛЛИАРДЫ

ДИРЕКТИВА ДУГИНА: НЕОЖИДАННАЯ ПРАВДА ПРО "УКРАДЕННЫЕ" У РОССИИ МИЛЛИАРДЫ

ФОТО: MAKSIM KONSTANTINOV, IMAGEBROKER.NET/GLOBALLOOKPRESS. КОЛЛАЖ: ЦАРЬГРАД Одна из самых ходовых и широко обсуждаемых тем – кража Западом золотовалютных резервов России и, соответственно, вина за их размещение там либеральным блоком правительства.

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