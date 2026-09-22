Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Министру села Оксане Лут для полного счастья не хватает только... жирафов

Министру села Оксане Лут для полного счастья не хватает только... жирафов

Министр сельского хозяйства Оксана Лут на днях удивила сограждан животрепещущей проблемой – в России кончаются жирафы.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Михаил Бобко
Михаил Бобко

А сейчас вы прочитали комментарии недовольной хохложопой ципсоты, выдающей себя за возмущённых россиян. Палятся, как детишки. Недаром дуркаина признана самой тупой страной в Европе.

Профиль пользователя Виталий Тарасов
Виталий Тарасов

ТАКИ — ВСЁ — ТАКИ!!! Я ВСЕГДА УДИВЛЯЮСЬ ЭТИМ НАЗНАЧЕНИЯМ?! ИЛИ ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ БЫЛ ПРАВ НА ВЕКА, НАПИСАВ ПРОРОЧЕСКИЕ СТРОКИ О РОССИИ; " УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ, АРШИНОМ ОБЩИМ НЕ ИЗМЕРИТЬ, У НЕЙ ОСОБЕННАЯ СТАТЬ —
В РОССИЮ МОЖНО ТОЛЬКО ВЕРИТЬ". НО КАКОЙ МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫВОД:'" ТОТ! КТО ИХ НАЗНАЧАЕТ НА ЭТУ ВЫСОКУЮ ДОЛЖНОСТЬ, НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН В РАЗВИТИИ ЭТОЙ ОТРАСЛИ, ИЛИ ..... ?!
6 мин.

Профиль пользователя Вячеслав Денисов
Вячеслав Денисовизменено

У руля чья-то очередная шалашовка с которой расплатились рыбным местом. Не она первая и, судя по комсоставу, не она последняя. так и хочется поинтересоваться, сколько же она срубила на незаконном уничтожении скота у фермеров?

Профиль пользователя Karmadon
Karmadon

Чёрт!.. То-то, смотрю, давненько не встречал я жирафов на улицах... А оно вон что, оказывается! Непорядок, положение аховое, нужно срочно исправлять.