Министру села Оксане Лут для полного счастья не хватает только... жирафов

Министр сельского хозяйства Оксана Лут на днях удивила сограждан животрепещущей проблемой – в России кончаются жирафы.
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А сейчас вы прочитали комментарии недовольной хохложопой ципсоты, выдающей себя за возмущённых россиян. Палятся, как детишки. Недаром дуркаина признана самой тупой страной в Европе.
Одна из пустоголовых из правящей партии.
ТАКИ — ВСЁ — ТАКИ!!! Я ВСЕГДА УДИВЛЯЮСЬ ЭТИМ НАЗНАЧЕНИЯМ?! ИЛИ ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ БЫЛ ПРАВ НА ВЕКА, НАПИСАВ ПРОРОЧЕСКИЕ СТРОКИ О РОССИИ; " УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ, АРШИНОМ ОБЩИМ НЕ ИЗМЕРИТЬ, У НЕЙ ОСОБЕННАЯ СТАТЬ —
В РОССИЮ МОЖНО ТОЛЬКО ВЕРИТЬ". НО КАКОЙ МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫВОД:'" ТОТ! КТО ИХ НАЗНАЧАЕТ НА ЭТУ ВЫСОКУЮ ДОЛЖНОСТЬ, НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН В РАЗВИТИИ ЭТОЙ ОТРАСЛИ, ИЛИ ..... ?!
6 мин.
У руля чья-то очередная шалашовка с которой расплатились рыбным местом. Не она первая и, судя по комсоставу, не она последняя. так и хочется поинтересоваться, сколько же она срубила на незаконном уничтожении скота у фермеров?
Уважаемый Михаил Владимирович Мишустин.неужто нет знающи́х кадров?Как Вы с такими рабтаете?
Какие жирафы, скоро ни птицы, ни скотины не останется. Всех выведут, вернёмся к окорочкам Буша, к китайской свинине и австралийским буйволам с кенгурятиной. И это в лучшем случае.
Наше правительство это узкий круг ограниченных людей...!
Не по статусу какой-то древней актрисульке, которая тоже в сельском хозяйстве ни бум-бум, претензии министру предъявлять, не по Сеньке, как говорится, шапка, сиди и не вякай))🤣😂😆😜
Чёрт!.. То-то, смотрю, давненько не встречал я жирафов на улицах... А оно вон что, оказывается! Непорядок, положение аховое, нужно срочно исправлять.