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Подразделения БПЛА уничтожили три внедорожника ВСУ на правобережье Днепра

Подразделения БПЛА уничтожили три внедорожника ВСУ на правобережье Днепра

Скриншот видео Подразделения БПЛА ульяновских десантников при помощи квадрокоптеров со сбросами уничтожили три внедорожника военнослужащих ВСУ и украинских националистов на правобережье Днепра в Херсонской области.

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