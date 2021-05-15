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Юрий Лоза подал в суд на «Первый канал» и требует с него 5 миллионов

Юрий Лоза подал в суд на «Первый канал» и требует с него 5 миллионов

Юрий Лоза подал в суд на «Первый канал» и требует с него 5 миллионов Оксана БуянкинаВ прошлом году на шоу «Голос», использовали кавер-версию песни Юрия Лозы «Плот».

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