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Лабораторную версию происхождения коронавируса в Ухане назвали «наиболее вероятной»

Лабораторную версию происхождения коронавируса в Ухане назвали «наиболее вероятной»

Утечка коронавируса из китайской лаборатории в Ухане «теперь является наиболее вероятным источником COVID, потому что Пекин пытался ее скрыть», и «разумно полагать, что вирус был создан в Китае», утверждает ученая из Гарварда доктор Алина Чан .

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