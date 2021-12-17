Лабораторную версию происхождения коронавируса в Ухане назвали «наиболее вероятной»

Утечка коронавируса из китайской лаборатории в Ухане «теперь является наиболее вероятным источником COVID, потому что Пекин пытался ее скрыть», и «разумно полагать, что вирус был создан в Китае», утверждает ученая из Гарварда доктор Алина Чан .