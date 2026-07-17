BP, ConocoPhillips Partner In Iraq’s Giant Oilfield

ConocoPhillips (NYSE:COP) agreed to acquire a 42% stake in BP Plc’s (NYSE:BP) development subsidiary covering four major oilfields in the Kirkuk region of northern Iraq, with the partnership aiming to rehabilitate and optimize production at a cost of ~$25 billion.
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