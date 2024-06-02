Павел Валентенко: «Думаю, «Флорида» возьмет Кубок Стэнли. Команда практически без слабых мест»

В нем «Флорида» была сильнее «Рейнджерс» (4-2). «Во-первых, «Флорида», по сравнению с прошлогодним финалом, сохранила костяк команды, сделала точечное усиление, пришел тот же Тарасенко, работу над ошибками провели.
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