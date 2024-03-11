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Скверы в Дзержинском представят на всероссийском голосовании по благоустройству

Скверы в Дзержинском представят на всероссийском голосовании по благоустройству

Всероссийское онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства начнется 15 марта. Жителям городского округа Дзержинский предложат на выбор две локации, о чем сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

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