Скверы в Дзержинском представят на всероссийском голосовании по благоустройству

Всероссийское онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства начнется 15 марта. Жителям городского округа Дзержинский предложат на выбор две локации, о чем сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.
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