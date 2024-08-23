"Вторжение" в Россию началось. Звёздные предатели задумали прощальные туры. Русские не стерпели

Александр Николаевич ОТБРОСЬТЕ эмоции! Всех вернуть одним самолетом и доставить на стадион Динамо. В центре поля площадку обнести колючкой. Зрителям на входе бесплатно раздовать тухлые яйца и по две гвоздички - пусть споют прощальный концерт!!! УВЕРЕН будет фуррор (в переводе с англицкого-УЖАС)!!!

Людмила Лиханова ТЕХ, КТО ИХ ПРИГЛАСИТ И ДАСТ ЗАРАБАТЫВАТЬ ИМ В ИХ НЕНАВИСТНОЙ РОССИИ НУЖНО ЧЕТКО БРАТЬ ЗА ЖАБРЫ. У ВСЕХ ЕСТЬ СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ ОСОБЕННО ФИНАНСОВЫЕ. ТАК ЧТО ХОТЯТ ЖИТЬ СПОКОЙНО - ГНАТЬ К ЧЕРТУ ВСЮ ЭТУ ВРАЖЕСКУЮ МРАЗЬ.