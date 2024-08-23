Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Звёздные предатели выдвинули новые ультиматумы и требования по отношению к России, соблюдение которых заставит их задуматься, возвращаться ли им на Родину, где их, не ждут, и видеть не хотят.
"Вторжение" в Россию началось. Звёздные предатели задумали прощальные туры. Русские не стерпели
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Николаевич
ОТБРОСЬТЕ эмоции! Всех вернуть одним самолетом и доставить на стадион Динамо. В центре поля площадку обнести колючкой. Зрителям на входе бесплатно раздовать тухлые яйца и по две гвоздички - пусть споют прощальный концерт!!! УВЕРЕН будет фуррор (в переводе с англицкого-УЖАС)!!!
Ответить
1 час.
Людмила Лиханова
ТЕХ, КТО ИХ ПРИГЛАСИТ И ДАСТ ЗАРАБАТЫВАТЬ ИМ В ИХ НЕНАВИСТНОЙ РОССИИ НУЖНО ЧЕТКО БРАТЬ ЗА ЖАБРЫ. У ВСЕХ ЕСТЬ СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ ОСОБЕННО ФИНАНСОВЫЕ. ТАК ЧТО ХОТЯТ ЖИТЬ СПОКОЙНО - ГНАТЬ К ЧЕРТУ ВСЮ ЭТУ ВРАЖЕСКУЮ МРАЗЬ.
Ответить
1 час.
Людмила Лиханова
Писать надо чтобы те, кто их по-тихоньку хочет приглашать знали, что народ не хочет видеть предателей и привлечет внимание соответствующих служб к их деятельности. Хотят жить спокойно - руками и ногами открещиваться от этих выродков, а не приглашают.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии