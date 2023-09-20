Военное обозрение

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Перемирия не будет: СВО будет продолжаться годами

Перемирия не будет: СВО будет продолжаться годами

С начала специальной военной операции прошло уже 570 дней, однако на горизонте на данный момент не просматривается никаких признаков ее завершения.

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