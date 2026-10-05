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Татар-информ

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За лето в парках и скверах Казани прошло свыше 2,1 тыс. мероприятий

За лето в парках и скверах Казани прошло свыше 2,1 тыс. мероприятий

Парк Горького в 2024 году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» За летний сезон в парках и скверах столицы Татарстана состоялась почти 2,2 тыс.

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