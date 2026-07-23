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Калуга-поиск

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Ночью в Калужской области сбили 7 БПЛА

Ночью в Калужской области сбили 7 БПЛА

В ночь на 23 июля Калужская область подверглась атаке боевых беспилотников. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, сегодня ночью силы ПВО уничтожили 7 БПЛА над территориями Бабынинского, Дзержинского и Хвастовичского муниципальных округов.

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