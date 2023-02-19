МВД завело дело после избиения подростка с эпилепсией в Свердловской области

Группа неизвестных напала на подростка с эпилепсией и аутизмом в городе Лесной Свердловской области. Как сообщили в группе «Подслушано в Лесном» во «ВКонтакте» родственники пострадавшего, злоумышленники напали на молодого человека на улице Энгельса.