360

162 335 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ширай
    До выборов там теперь как до... Нужно использовать опыт ГДР. Но тогда была КПСС и компартия Германии, которая вошла в...Экс-премьер Азаро...
  • Briz Bazelik
    Где её искать будет, когда  настанет ЧАС РАСПЛАТЫ!?! Т.ч., меняй фамилию - но  и это будет не ФАКТ!!!Жена президента У...
  • Андрей Сим
    Вот так примерно амеры поступают со всеми союзниками. Вот вам мол оружие, но вы уж сами решайте, что вам за его испол...Госсекретарь США ...

МВД завело дело после избиения подростка с эпилепсией в Свердловской области

МВД завело дело после избиения подростка с эпилепсией в Свердловской области

Группа неизвестных напала на подростка с эпилепсией и аутизмом в городе Лесной Свердловской области. Как сообщили в группе «Подслушано в Лесном» во «ВКонтакте» родственники пострадавшего, злоумышленники напали на молодого человека на улице Энгельса.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх