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Стало известно, какие продукты помогут снизить сахар

Стало известно, какие продукты помогут снизить сахар

Эндокринолог Екатерина Янг поделилась рекомендациями по улучшению кровообращения с помощью питания. Она отметила, что в рацион стоит включить жирную красную рыбу, брокколи, оливковое масло холодного отжима, а также орехи макадамия и шелковицу.

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