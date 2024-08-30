Стало известно, какие продукты помогут снизить сахар

Эндокринолог Екатерина Янг поделилась рекомендациями по улучшению кровообращения с помощью питания. Она отметила, что в рацион стоит включить жирную красную рыбу, брокколи, оливковое масло холодного отжима, а также орехи макадамия и шелковицу.