В Северном округе благоустроили 116 дворов на средства от платных парковок

На севере Москвы обновили территории 116 дворов. Работы по благоустройству охватили все районы Северного округа, а оплатили их за счёт поступлений от уличных парковок.
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