Давно пора. В Абхазии появится база Черноморского флота

лина любимцева

Давно пора. И вообще Абхазию нужно принять в состав России. Для ее же безопасности. Иначе Грузия СНОВА может взбеситься, и снова напасть на Абхазию. Вот придет к власти второй Саакашвили - и понесется... И будут убивать всех подряд, "даже 70-летних старух потому, что и 70-летняя старуха может родить абхаза"... ТАКОЙ ЖЕ КЛИЧ БЫЛ У ГРУЗИН ВО ВРЕМЯ грузино-абхазского вооруженного конфликта в 90-е годы? Или забыли уже?!!