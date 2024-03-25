ИГОРЬ ЛИСИН 26 августа 2008 года стал поистине историческим днём для нашей страны. Тогда решением президента Дмитрия Медведева Россия признала суверенитет и независимость Абхазии и Южной Осетии, дав звонкую пощечину коллективному Западу, который буквально за несколько месяцев до того признал "независимость" сепаратистского образования Косово.
Давно пора. В Абхазии появится база Черноморского флота
Комментарии
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Владимир Петров
Очамира всегда была Очамчирой... Уточнили бы название...
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1 час.
лина любимцева
Давно пора. И вообще Абхазию нужно принять в состав России. Для ее же безопасности. Иначе Грузия СНОВА может взбеситься, и снова напасть на Абхазию. Вот придет к власти второй Саакашвили - и понесется... И будут убивать всех подряд, "даже 70-летних старух потому, что и 70-летняя старуха может родить абхаза"... ТАКОЙ ЖЕ КЛИЧ БЫЛ У ГРУЗИН ВО ВРЕМЯ грузино-абхазского вооруженного конфликта в 90-е годы? Или забыли уже?!!
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22 мин.
лл
лина любимцева
Да ладно вам... "сами решают"... Что-то долго они там"решают", скоро все развалится. Все в запустении и разрухе. НИ ХРЕНА ВЕДЬ НЕ ДЕЛАЮТ!!
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19 мин.
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