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Мажич заявил, что Соболеву надо было показать желтую карточку за фол на Жедсоне в игре за Суперкубок

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич прокомментировал эпизод с фолом нападающего «Зенита» Александра Соболева на полузащитнике «Спартака» Жедсоне Фернандеше в начале матча за Суперкубок России.

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