«СТРАНА.ua»: в США истёк срок действия ленд-лиза для Украины

В США с 1 октября закончился ленд-лиз для Украины, пишет «СТРАНА.ua». Закон, который американский президент Джо Байден подписал в 2022 году 9 мая, был рассчитан до конца 2023 финансового года, а он истёк 30 сентября.
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