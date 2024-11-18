Россиянин провалил ЕГЭ и потребовал от школы компенсацию

Житель Курска провалил ЕГЭ и подал в суд на сошколу. Россиянин потребовал, чтобы образовательное учреждение заплатило ему 100 тысяч рублей компенсации, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.
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