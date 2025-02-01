Водителей с детьми массово останавливают на улицах Петрозаводска

В Петрозаводске проходит рейд «Право на безопасность» по контролю перевозки детей В субботу, 1 февраля, в Петрозаводске стартовал рейд «Право на безопасность», цель которого — проверить соблюдение правил перевозки детей в автомобилях.
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