Аналитики рассказали об изменении рынка загородной недвижимости

В последние три года на рынке загородной недвижимости Московской области наблюдается тренд на комплексное развитие территорий загородных поселков, рассказали «Известиям» 16 апреля аналитики департамента жилой недвижимости инвестиционно-консалтинговой компании Ricci.
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