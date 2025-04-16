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ИЗВЕСТИЯ iz

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Аналитики рассказали об изменении рынка загородной недвижимости

Аналитики рассказали об изменении рынка загородной недвижимости

В последние три года на рынке загородной недвижимости Московской области наблюдается тренд на комплексное развитие территорий загородных поселков, рассказали «Известиям» 16 апреля аналитики департамента жилой недвижимости инвестиционно-консалтинговой компании Ricci.

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