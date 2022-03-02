Уно, Кагияма, Сакамото, Хигучи, Миура и Кихара, Мурамото и Такахаси вошли в состав сборной Японии на чемпионат мира

Стал известен состав сборной Японии на чемпионат мира по фигурному катанию в Монпелье. Сборная Японии Мужчины: Юма Кагияма, Као Миура, Шома Уно.

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