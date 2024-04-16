Природнадзор Югры рассказал, что надо знать о пристрелке ружья в охотничьих угодьях

В связи с тем, что в Югре были выявлены случаи повреждения информационных щитов в результате пристрелки охотничьего ружья, Природнадзор Югры напомнил о необходимости изучения законодательства перед отъездом в охотничьи угодья.
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