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ОСН: отжим с теннисными мячиками поможет пуху в куртке не сваляться

ОСН: отжим с теннисными мячиками поможет пуху в куртке не сваляться

При стирке пуховика, куртки или пальто в стиральной машинке есть вероятность, что пух сваляется. Чтобы предотвратить это, рекомендуется еще раз или два прокрутить предмет гардероба с теннисными мячиками в стиральной машине в режиме отжима, выяснила Общественная Служба Новостей.

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