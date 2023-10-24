ОСН: отжим с теннисными мячиками поможет пуху в куртке не сваляться

При стирке пуховика, куртки или пальто в стиральной машинке есть вероятность, что пух сваляется. Чтобы предотвратить это, рекомендуется еще раз или два прокрутить предмет гардероба с теннисными мячиками в стиральной машине в режиме отжима, выяснила Общественная Служба Новостей.