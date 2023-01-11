Popcaketv

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  • Владимир
    кто это?Тэхен написал пуб...
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    автору нравятся педики? данная статья для поклонников пидоров, но не здесь.....хотя.....их становится слишком много.....Тэхен рассказал о...
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    Ты, пидор соседов, заткнись!Соседов дерзнул Ш...

Тэхен отреагировал на список об очереди членов BTS в армию: «Не пойду 3-м. Хосок и RM уйдут вместе?! Хочу идти с Чонгуком»

Тэхен отреагировал на список об очереди членов BTS в армию: «Не пойду 3-м. Хосок и RM уйдут вместе?! Хочу идти с Чонгуком»

Когда Джин (Jin) переступил порог военного тренировочного лагеря в провинции Кёнгидо, нетизены обсудили возможность других парней попасть в ту же самую часть или, как минимум, уйти на службу не в индивидуальном порядке, а по парам или тройкам.

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