Тэхен отреагировал на список об очереди членов BTS в армию: «Не пойду 3-м. Хосок и RM уйдут вместе?! Хочу идти с Чонгуком»

Когда Джин (Jin) переступил порог военного тренировочного лагеря в провинции Кёнгидо, нетизены обсудили возможность других парней попасть в ту же самую часть или, как минимум, уйти на службу не в индивидуальном порядке, а по парам или тройкам.
Когда Джин (Jin) переступил порог военного тренировочного лагеря в провинции Кёнгидо, нетизены обсудили возможность других парней попасть в ту же самую часть или, как минимум, уйти на службу не в индивидуальном порядке, а по парам или тройкам.
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