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Театр абсурда

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Бензин по-братски: Казахстан не поделился, а «союзник» — в пролёте

Бензин по-братски: Казахстан не поделился, а «союзник» — в пролёте

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Казахстана отказались поставлять бензин в Россию. Москва делала большую ставку на помощь Астаны, но план с треском провалился.

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Комментарии
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Ураганов Иван
Когда им плохо,они зовут на помощь Россию и Россия спасает их от путча,когда России плохо,они отворачивают морду.Как гласит русская пословица:&quot;Друзья проверяются в беде!&quot;.Не друг ты нам,казах!
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1 м.
Леонид Руси
С казахами всё ясно... Хитрожопые азиаты... А великая держава и без бензина... Кто за это ответит? Чё за дела?
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1 м.
Лс
Людмила смирнова
Леонид Руси
С казахами всё ясно... Хитрожопые азиаты... А великая держава и без бензина... Кто за это ответит? Чё за дела?
Кто за это ответит? Чё за дела?
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4 н.