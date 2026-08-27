Бензин по-братски: Казахстан не поделился, а «союзник» — в пролёте

Ураганов Иван Когда им плохо,они зовут на помощь Россию и Россия спасает их от путча,когда России плохо,они отворачивают морду.Как гласит русская пословица:"Друзья проверяются в беде!".Не друг ты нам,казах!

Леонид Руси С казахами всё ясно... Хитрожопые азиаты... А великая держава и без бензина... Кто за это ответит? Чё за дела?