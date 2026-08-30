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Как выглядела Аида Гарифуллина до мировых сцен и дебюта в Большом театре

Как выглядела Аида Гарифуллина до мировых сцен и дебюта в Большом театре

Сегодня 38-летнюю Аиду Гарифуллину привыкли видеть в эффектных кутюрных нарядах на главных мировых подмостках.

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