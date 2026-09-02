БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Российское подполье: «На Украине голода не будет, не надо радоваться»

Российское подполье: «На Украине голода не будет, не надо радоваться»

«Искандеры», «Цирконы», «Герани» выжгли много складов вокруг Киева, но еще больше осталось, а логистику они сейчас пытаются наладить Александр Уральский Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Сентябрь для Киева начался с продолжения кошмара последних дней августа.

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