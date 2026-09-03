Полиция: участник СВО в Севастополе потерял 6,3 млн рублей

В Севастополе русский участник специальной военной операции лишился 6,3 миллиона рублей. Мошенник, выдавший себя за влиятельного друга в органах безопасности, обманом похитил средства под предлогом сделки с недвижимостью.
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