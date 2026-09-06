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«Пиво юрского периода» намерены сварить в Бельгии

«Пиво юрского периода» намерены сварить в Бельгии

Ученые из Бельгии попытаются восстановить вкус пива Guinness, бутылки с которым больше полутора веков пролежали на дне Ла-Манша внутри затонувшего британского судна.

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