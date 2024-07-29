Эксперт Иванова-Швец: пенсионеры старше 80 лет получат доплату 1200 рублей

В России для граждан старше 80 лет и с инвалидностью I группы введут новую прибавку к пенсиям. Об этом в интервью агентству "Прайм" заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им.