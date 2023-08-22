Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Женщины разыграют медали в прыжках с шестом и беге на 400 м, мужчины – в беге на 1500 м и 400 м с барьерами

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023 Будапешт, Венгрия Женщины Прыжки с шестом 20:30 Фавориты: Кэти Мун (США), Сэнди Моррис (США), Тина Сутей (Словения), Вилма Мурто (Финляндия), Нина Кеннеди (Австралия) 400 м 22:35 Фавориты: Марилейди Паулино (Доминиканская Республика), Сада Уильямс (Барбадос), Лике Клавер (Нидерланды), Наталья Качмарек (Польша) Мужчины 1500 м Фавориты: Якоб Ингебригтсен (Норвегия), Яред Нугусе (США), Абель Кипсанг (Кения), Джош Керр (Великобритания) 400 м с/б Фавориты: Карстен Вархольм (Норвегия), Элисон дос Сантос (Бразилия), Рай Бенджамин (США), Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.