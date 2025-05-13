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Рубио поблагодарил Фидана за содействие возможным переговорам России и Украины

Рубио поблагодарил Фидана за содействие возможным переговорам России и Украины

Руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Марко Рубио в ходе состоявшейся телефонной беседы поблагодарил главу внешнеполитического ведомства Турции Хакана Фидана за содействие в организации возможных прямых переговоров Российской Федерации и Украины.

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