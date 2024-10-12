В Белгородской области за сутки из-за обстрелов ВСУ погиб еще один человек

За истекшие сутки, 11 октября один человек погиб и 11 получили ранения в ходе обстрелов Белгородской области вооруженными силами Украины, сообщил 12 октября в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
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