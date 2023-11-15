Спецоперация привела к необходимости криминализации целого ряда деяний, - Ковитиди

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди сообщила о готовящейся инициативе введения ответственности для чиновников за несвоевременное предоставление мер поддержки участникам СВО и ветеранам боевых действий.
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