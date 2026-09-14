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Аргументы и Факты

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Самый жёсткий ответ за горящие бензовозы погрузит во тьму всю Украину

Самый жёсткий ответ за горящие бензовозы погрузит во тьму всю Украину

Об атаке ВСУ на бензовозы, перевозившие дизельное топливо для нужд Запорожской АЭС, сообщил глава «Росатома».

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