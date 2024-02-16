Актуальный минимализм: 4 формулы для составления лаконичных образов

Придумывать для себя образы, комбинировать друг с другом различные предметы гардероба, экспериментировать с разными направлениями — все это может быть интересно, увлекательно и полезно для развития собственных навыков стилизации.
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