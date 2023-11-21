Порох из льна и конопли

Традиционно в течение многих лет основным сырьем для получения пороха был хлопок. В 90-е "братские республики", являвшиеся основными поставщиками "белого золота", стали "ближним зарубежьем", и стоимость столь важного стратегического продукта соответственно возросла… А почему бы не поискать альтернативу? — решили российские ученые.