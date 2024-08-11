Ученые перечислили ТОП-5 правил для здоровья и долголетия

Ведение здорового образа жизни может значительно увеличить продолжительность и качество вашей жизни. Вот некоторые основные принципы, которые помогут поддержать физическое и психическое здоровье на протяжении многих лет.
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