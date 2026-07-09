Истребителям НАТО разрешили сбивать воздушные цели над Прибалтикой Истребительной авиации стран НАТО, которая патрулирует небо над республика.
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Истребителям НАТО разрешили сбивать воздушные цели над Прибалтикой Истребительной авиации стран НАТО, которая патрулирует небо над республика.
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