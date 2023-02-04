Учебному Центру по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России вручена Почётная грамота Президента РФ

Почетную грамоту Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ начальнику Учебного центра вручил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа.
Почетную грамоту Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ начальнику Учебного центра вручил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа.
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